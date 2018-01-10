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В ООН сообщили о гибели 85 гражданских лиц под Дамаском с начала года

Международная панорама
10 января, 15:11 дата обновления: 10 января, 15:42 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 10, января. /ТАСС

Речь идет о пригороде Восточная Гута, где с 31 декабря также были ранены по меньшей мере 183 человека

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ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. 85 гражданских лиц погибли, 183 получили ранения в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - с 31 декабря. Эти данные приведены в распространенном в среду в Женеве заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

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Отмечается, что "с 31 декабря по меньшей мере 85 гражданских лиц, включая 21 женщину и 30 детей, были убиты и по меньшей мере 183 ранены в Восточной Гуте". Верховный комиссар ООН "осудил резкий рост числа убитых и раненых" среди гражданского населения, обратив внимание на "эскалацию авиаударов и наземных атак правительственных сил и их союзников". Он подчеркнул, что "все стороны обязаны в соответствии с международным правом делать различие между законными военными целями и гражданскими объектами".

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами-гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако боевики с тех пор неоднократно нарушали перемирие и подвергали столицу обстрелам.

Аль-Хусейн обратил внимание на поступившие сообщения о гибели 13 гражданских лиц в результате авиаударов в контролируемом сирийской оппозицией городе Хамурия и 12 человек - в городе Дума. В свою очередь вооруженные оппозиционные группировки, указывает он, вели обстрелы с земли жилых районов Дамаска. В частности, 4 января по Старому городу была выпущена ракета: в результате взрыва погибла женщина, 13 человек было ранено. В заявлении отмечается, что авиаудары в Восточной Гуте, при которых не соблюдаются гуманитарные принципы пропорциональности, осторожности и различия между военными и гражданскими целями, могут быть расценены как военные преступления, а ракетные обстрелы Дамаска, подчеркивает аль-Хусейн, "видимо, не служат никакой военной задаче, порождая ужас среди гражданского населения".

Верховный комиссар также выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с обострением ситуации в другой зоне деэскалации - Идлибе, где, согласно поступающим в Женеву сообщениям, десятки тысяч гражданских лиц покинули свои дома из-за столкновений между правительственными силами и объединением экстремистских группировок "Хейат Тахрир аш-Шам". "Многие из этих гражданских лиц ранее были перемещены из провинций Хама и Алеппо", - напомнил аль-Хусейн.

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