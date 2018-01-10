Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск против действий Мадрида в Каталонии

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск левой партии "Подемос" ("Мы можем") против применения центральным правительством 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

В документе отмечается, что КС "принял к рассмотрению обжалование, поданное "Подемос" против применения 155-й статьи конституции в Каталонии". Политическая партия изначально выступала против мер, которые Мадрид принял для урегулирования кризиса в автономном сообществе. После их применения левые решили обжаловать шаги центрального правительства, ссылаясь на их неконституционность.

27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу правительства о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона. После этого было принято решение отстранить от должностей главу автономии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил каталонский парламент и назначил выборы в регионе на 21 декабря.