Трамп не знает, к чему могут привести возможные переговоры Вашингтона и Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не знает, к каким результатам могут привести потенциальные переговоры между США и КНДР. Журналисты спросили в среду американского лидера о том, какими он видит итоги такого диалога.

"Кто знает, к чему это приведет?" - ответил он перед первым в этом году заседанием своего кабинета в Белом доме.

Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Южнокорейский лидер сообщил собеседнику, что состоявшиеся 9 января консультации по вопросу о нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном прошли хорошо. "Надеюсь, они приведут к успеху для всего мира: не только для нашей страны, но и для всего мира. И мы увидим через несколько недель и месяцев, что произойдет", - заключил президент США.

Ранее Белый дом по результатам переговоров американского и южнокорейского лидеров опубликовал заявление. В нем говорится о том, что Трамп "выразил открытость к проведению" консультаций между США и КНДР "в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах".