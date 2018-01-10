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Сенатор США призвал бороться с якобы работающими на Россию подставными фирмами

Международная панорама
10 января, 21:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

По версии политика, американское законодательство позволяет российским властям скрывать средства за рубежом

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ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Конгресс США должен усилить действие норм по отношению к подставным компаниям, часть которых работает на Россию. Такое мнение выразил в среду, выступая в Германском фонде Маршалла, старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин.

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"У нас есть проблема, связанная с нашими национальными законами, - сказал он. - Мы защищаем право частной собственности, свободу предпринимательства". По версии политика, сейчас американское законодательство позволяет российским властям скрывать средства за рубежом.

"Здесь у нас есть подставные компании, по которым у нас нет полной информации. Нам нужно ужесточить наши законы, в особенности те, которые касаются фирм-однодневок. Это было предложено несколько лет назад, но Конгресс все еще должен сделать такой шаг", - продолжил Кардин. По его словам, власти США должны сделать банковскую систему страны недоступной для перемещений с ее помощью незаконных средств.

Кроме того, сенатор призвал минфин страны опубликовать сведения об активах российских властей за рубежом. Он настаивал на том, что Соединенные Штаты вместе с союзниками должны предпринять действия с целью "отрезать" членов руководства РФ "от международной финансовой системы".

В целом выступление Кардина было посвящено критике в адрес России, в частности в связи с бездоказательно приписываемыми Москве попытками вмешаться не только в американские выборы 2016 года, но и в избирательные кампании в Европе, что самими российскими властями неоднократно опровергалось. В то же время сенатор выразил надежду на улучшение отношений между США и РФ в будущем.

До этого демократы в Конгрессе США опубликовали 200-страничный доклад, в котором описываются "усилия Москвы" по вмешательству в демократические процессы в других странах, в частности так называемая попытка организовать переворот в Черногории для предотвращения ее вступления в НАТО и оказание влияния на жителей Великобритании и Каталонии посредством социальных сетей. Россия традиционно обвиняется в нарушении границ Украины и Грузии. Составители документа при этом критикуют нынешнюю американскую администрацию за то, что она игнорирует эту "растущую угрозу". Республиканцы к докладу не присоединились, однако Кардин уверял, что речь не идет о каком-то однопартийном начинании.

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