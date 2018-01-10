В ООН удовлетворены разъяснениями РФ касаемо цели проведения конгресса по Сирии в Сочи

ООН, 10 января. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в среду приветствовал заявления российской стороны о том, что предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи проводится в рамках подготовки к переговорам в Женеве, а не в противовес им. В то же время он затруднился сказать, будет ли специальный посланник генсека Стаффан де Мистура участвовать в форуме, который пройдет в южной столице России в конце января.

"Решение еще не принято. Решение будет принято в свое время", - сказал Дюжаррик. По его словам, в секретариате приветствуют высказывания постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о том, что форум "проводится в координации [с ООН] и в рамках подготовки к Женеве и не соперничает с женевским процессом".

О созыве 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане в декабре совещании государств-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН.

Как заявил во вторник журналистам постпред РФ при ООН, Конгресс по национальному диалогу - "это не альтернатива" женевскому процессу, как опасается сирийская оппозиция. По его словам, цель готовящегося форума - "придать новую силу процессу под эгидой ООН в Женеве, нацеленному на политическое урегулирование в Сирии".

В конце декабря около 40 вооруженных группировок во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили об отказе направить своих представителей на Конгресс в Сочи в случае, если на форуме не будет подниматься вопрос о судьбе президента Башара Асада. В свою очередь, делегация оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП), участвующего в дискуссиях в Женеве, провела на этой неделе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями ряда стран-членов всемирной организации, высказав им свое негативное отношение к Конгрессу по национальному диалогу. Как утверждал во вторник по итогам серии переговоров в Нью-Йорке официальный представитель ВКП Яхья аль-Ариди, форум в Сочи "рискует подорвать" переговоры под эгидой ООН в Женеве, последний раунд которых завершился безрезультатно.