Reuters: экс-главу штаба Трампа обвинили в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Кипрская компания Surf Horizon Limited подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса, обвинив их в отмывании значительной денежной суммы в 2008 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Компания передала Манафорту и Гейтсу $18,9 млн для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable. Кроме того, им обоим были выплачены $7,35 млн в качестве комиссии на оказание услуг.

По сведениям сетевого издания The Blast, истец уверяет, что Манафорт и Гейтс присвоили себе более $900 тыс., так как реальная сумма сделки была меньше - $17,8 млн. Часть от этих $900 тыс. поступила на счета компании Манафорта, а часть - в фирму, управляемую Гейтсом. Как утверждают американские СМИ, в частности, агентство Bloomberg, Surf Horizon Limited на самом деле принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

"По сути, ответчики присвоили себе лично более $900 тыс. из $18,9 млн, выделенных Surf Horizon на покупку Black Sea Cable", - говорится в материалах иска, на которые ссылается The Blast. Еще одна претензия к Манафорту и Гейтсу заключается в том, что эти средства они переводили из банка в банк без видимых на то причин.

В 2010 году кипрская компания начала запрашивать у ответчиков информацию о судьбе своей инвестиции. Гейтс сообщил того, что сделка пока не завершена. В 2014 году Surf Horizon Limited приступила к своей собственной проверке с целью выяснить, на что ею были потрачены более $26 млн, включая премиальные двум посредникам. В 2017 году компания пришла к выводу о том, что ее деньги были израсходованы не по назначению. Теперь Surf Horizon Limited хочет взыскать с Манафорта и Гейтса более $26 млн.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, ранее уже выдвинул обвинения против Манафорта и Гейтса, им инкриминируется, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС) и Януковича". Своей вины они не признают и находятся под домашним арестом.