Трамп хочет ужесточить закон США о клевете после выхода скандальной книги о нем

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал изучить возможность ужесточения национального законодательства о клевете после публикации вызвавшей большой резонанс в стране книги журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury. Inside the Trump White House).

"Мы внимательно изучим законы нашей страны о клевете с тем, чтобы человек, о котором кто-либо скажет что-либо ложное и порочащее, смог получить защиту в наших судах, - отметил глава государства перед началом первого в наступившем году заседания своего кабинета. - Вы не можете обманывать, говорить заведомо ложные вещи и при этом улыбаться, когда деньги поступают на ваш банковский счет".

"Наши действующие законы о клевете - обман и позор и не олицетворяют американские ценности или американскую справедливость, поэтому мы серьезнейшим образом изучим их", - заключил глава государства.

В книге Вульфа утверждается, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.