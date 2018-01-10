США объявили об уничтожении в Йемене трех боевиков группировки "Аль-Каида"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США уничтожили в Йемене в результате ударов с воздуха еще трех членов террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" ( запрещена на территории РФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Согласно изложенным ею сведениям, в провинции Мариб 19 декабря был убит Хабиб ас-Санаани, а в Эль-Бейде 15 декабря и 20 ноября - Микдад ас-Санаани и Абу Умар ас-Санаани. Все они названы ключевыми фигурами организации "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП), но не ее главарями. Первый якобы отвечал за переброску оружия, взрывчатки и финансовых средств в интересах АКАП в провинции Мариб и Эль-Бейда, второй был причастен к проведению "внешних" операций группировки, а третий являлся членом ее пропагандистского крыла. Детали операций по уничтожению этих лиц не приводятся.

Как подчеркнул в декабре официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун, в министерстве обороны США считают, что предпринятые против боевиков в Йемене действия привели к тому, что АКАП, скорее всего, ушла в оборону. Параллельно Пентагон с октября "расширил контртеррористические операции" против йеменского ответвления террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), чтобы не допустить заполнения "вакуума, образовавшегося в результате сокращения влияния АКАП в регионе", добавил Браун. По свидетельству СЕНТКОМ, ВС США провели в минувшем году в Йемене множество наземных операций против радикальных исламистов, а также нанесли по ним "более 120 ударов с воздуха".