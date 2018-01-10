Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США объявили об уничтожении в Йемене трех боевиков группировки "Аль-Каида"

Международная панорама
10 января, 22:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Все они названы ключевыми фигурами организации, но не ее главарями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США уничтожили в Йемене в результате ударов с воздуха еще трех членов террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" ( запрещена на территории РФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Согласно изложенным ею сведениям, в провинции Мариб 19 декабря был убит Хабиб ас-Санаани, а в Эль-Бейде 15 декабря и 20 ноября - Микдад ас-Санаани и Абу Умар ас-Санаани. Все они названы ключевыми фигурами организации "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП), но не ее главарями. Первый якобы отвечал за переброску оружия, взрывчатки и финансовых средств в интересах АКАП в провинции Мариб и Эль-Бейда, второй был причастен к проведению "внешних" операций группировки, а третий являлся членом ее пропагандистского крыла. Детали операций по уничтожению этих лиц не приводятся.

Как подчеркнул в декабре официальный представитель СЕНТКОМ подполковник Эрл Браун, в министерстве обороны США считают, что предпринятые против боевиков в Йемене действия привели к тому, что АКАП, скорее всего, ушла в оборону. Параллельно Пентагон с октября "расширил контртеррористические операции" против йеменского ответвления террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), чтобы не допустить заполнения "вакуума, образовавшегося в результате сокращения влияния АКАП в регионе", добавил Браун. По свидетельству СЕНТКОМ, ВС США провели в минувшем году в Йемене множество наземных операций против радикальных исламистов, а также нанесли по ним "более 120 ударов с воздуха".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Йемен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама