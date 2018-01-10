Белый дом потребовал от Ирана освободить всех политзаключенных

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США призывают власти Ирана освободить всех политических заключенных, в том числе тех, кто был помещен под стражу после недавних акций протеста. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа глубоко обеспокоена сообщениями о том, что иранский режим на прошлой неделе заключил под стражу тысячи граждан Ирана за участие в мирных акциях протеста. В других сообщениях и вовсе говорится о том, что власти пытали или убили некоторых из этих демонстрантов в период тюремного заключения, что вызывает еще большее беспокойство", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить всех политзаключенных в Иране, включая тех, кто стал жертвами последних по времени преследований", - добавили в Белом доме.