Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом потребовал от Ирана освободить всех политзаключенных

Международная панорама
10 января, 22:54 дата обновления: 10 января, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Администрация президента США выразила обеспокоенность из-за поступающих сообщений о пытках и убийствах демонстрантов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США призывают власти Ирана освободить всех политических заключенных, в том числе тех, кто был помещен под стражу после недавних акций протеста. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

Смотрите также

Что известно об акциях протеста в Иране

"Администрация [президента США Дональда] Трампа глубоко обеспокоена сообщениями о том, что иранский режим на прошлой неделе заключил под стражу тысячи граждан Ирана за участие в мирных акциях протеста. В других сообщениях и вовсе говорится о том, что власти пытали или убили некоторых из этих демонстрантов в период тюремного заключения, что вызывает еще большее беспокойство", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты призывают немедленно освободить всех политзаключенных в Иране, включая тех, кто стал жертвами последних по времени преследований", - добавили в Белом доме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Акции протеста в Иране
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама