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Десять семей канадских дипломатов пострадали на Кубе из-за "акустических атак"

Международная панорама
10 января, 23:10 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 10, января. /ТАСС

Все пострадавшие утверждают, что у них шла кровь из носа, ощущались головные боли и головокружение

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ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Двадцать семь человек из десяти семей канадских дипломатов пострадали на Кубе в результате неизвестного внешнего звукового воздействия. Об этом в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на представителей МИД Канады.

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Последний раз неустановленное акустическое воздействие в канадском посольстве в Гаване было отмечено в декабре 2017 года. Все пострадавшие утверждают, что после внезапных "звуковых атак" у них шла из носа кровь, ощущались головные боли и головокружение. В результате этих воздействий восемь человек обратились за дополнительной медицинской помощью и "с тех пор больше не вышли на работу или не пошли в школу".

В МИД Канады до сих пор не могут сказать, что стало причиной этого звукового воздействия, и кем оно было совершено в отношении канадских дипломатов и членов их семей. Ранее Оттава заявила, что не намерена сокращать дипломатический персонал на Кубе из-за этих инцидентов, первый из который произошел в ноябре 2016 года.

Аналогичным звуковым воздействиям на острове подверглись и американские дипломаты. Администрация США утверждает, что в результате с ноября 2016 года по август 2017 года в Гаване пострадали 24 американца. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждения головного мозга.

МИД Кубы категорически отверг причастность Гаваны к этим инцидентам с иностранными дипломатами. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования, проведенного в связи с жалобами американцев. По словам должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам", обнаружено не было. Тем не менее, президент США Дональд Трамп возложил на кубинцев ответственность за эти случаи.

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