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Генсек ООН нанесет визит Колумбию в поддержку урегулирования конфликта в стране

Международная панорама
10 января, 23:10 UTC+3 ООН ООН 10, января. /ТАСС

Гутерриш намерен встретиться с президентом страны, духовенством и лидерами группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии"

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ООН, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе нанесет официальный визит в Колумбию в знак поддержки усилий по примирению правительства страны и различных повстанческих группировок. Об этом сообщил в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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По его словам, генсек покинет Нью-Йорк 13 января. В субботу он проведет встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, представителями вооруженных сил страны, духовенством католической церкви и лидерами группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая после подписания мирного соглашения с правительством трансформировалась в политическую партию. Как заявил Дюжаррик, в ходе визита Гутерриш встретится с представителями гражданского общества и сотрудниками миссии ООН в Колумбии, которая отслеживает выполнение мирных договоренностей, а также посетит районы, где проходит реинтеграция бывших повстанцев. В воскресенье вечером генсек ООН даст пресс-конференцию, после чего вернется в Нью-Йорк.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Сантос, Хуан Мануэль
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