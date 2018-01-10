Генсек ООН нанесет визит Колумбию в поддержку урегулирования конфликта в стране

ООН, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе нанесет официальный визит в Колумбию в знак поддержки усилий по примирению правительства страны и различных повстанческих группировок. Об этом сообщил в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек покинет Нью-Йорк 13 января. В субботу он проведет встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, представителями вооруженных сил страны, духовенством католической церкви и лидерами группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая после подписания мирного соглашения с правительством трансформировалась в политическую партию. Как заявил Дюжаррик, в ходе визита Гутерриш встретится с представителями гражданского общества и сотрудниками миссии ООН в Колумбии, которая отслеживает выполнение мирных договоренностей, а также посетит районы, где проходит реинтеграция бывших повстанцев. В воскресенье вечером генсек ООН даст пресс-конференцию, после чего вернется в Нью-Йорк.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.