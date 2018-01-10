МИД Эквадора не подтвердил предоставление гражданства Ассанжу

ТАСС, 10 января. Министерство иностранных дел Эквадора в среду заявило, что не намерено комментировать слухи после того, как в СМИ появилась информация о предоставлении гражданства республики основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

"МИД Эквадора еще раз заявляет, что не будет комментировать слухи, искаженную или вырванную из контекста информацию по этому делу", - говорится в документе.

Ранее газета Universo сообщила, что Ассанж, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, получил удостоверение личности гражданина этой южноамериканской республики. По данным издания, ему также был выдан эквадорский паспорт.

В своем заявлении МИД подчеркнул, что "продолжает искать решение для дела гражданина Джулиана Ассанжа в строгом соответствии с нормами международного права".

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергал и называл их политически мотивированными.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.