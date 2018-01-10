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В США хакера обвинили в слежке за пользователями с помощью камер в их компьютерах

Международная панорама
10 января, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, января. /ТАСС

Количество жертв злоумышленника исчисляется тысячами

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НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Власти американского штата Огайо предъявили обвинения жителю города Норт-Ройалтон в применении вируса, позволявшего ему следить за пользователями через камеры и микрофоны в их компьютерах. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении министерства юстиции США.

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По данным правоохранительных органов, 28-летний Филип Дурачинский создал вирус под названием Fruitfly. С помощью него и другого вредоносного программного обеспечения он в период с 2003 года по январь 2017 года вел слежку за компьютерами тысяч людей.

При этом хакер не только получал доступ к сохраненным пользователями данным, в том числе личного характера, но и мог включать микрофоны или видеокамеры в их компьютерах. Он имел возможность фиксировать, что печатает человек и что именно он ищет в интернете.

По сведениям минюста, Дурачинский следил за владельцами зараженных вирусом Fruitfly компьютеров, в том числе прослушивал их разговоры. Иногда он наблюдал сразу за несколькими людьми одновременно. Хакер составлял подробные записи о том, что ему удалось таким образом выведать. Кроме того, он сохранил несколько миллионов похищенных фотографий. В число обвинений, которые предъявлены Дурачинскому, входит выпуск детской порнографии.

По данным властей, хакер в частности пытался получить доступ к компьютерам школ, частных компаний, полицейских управлений и государственных структур, в том числе министерства энергетики США. Дурачинский применял вирус Fruitfly для похищения сведений о банковских счетах пользователей, налоговых отчислениях, медицинских данных. Кроме того, он получал доступ к их электронной переписке и различным учетным записям.

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