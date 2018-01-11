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Трамп призвал Норвегию выделять на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП

Международная панорама
11 января, 0:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Это, по словам главы Белого дома, необходимо для противостояния всему спектру угроз

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал в среду Норвегию выделять из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП. Об этом заявил в среду американский лидер на совместной с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

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"Я призываю Норвегию выполнять свои обязательства по выделению 2% [от объема ВВП] на нужды обороны, чтобы вместе мы могли противостоять всему спектру угроз, стоящих перед нашими странами", - сказал он.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления ко всем его членам равных требований. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

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Персоны
Сульберг, Эрна Трамп, Дональд
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