Министр внутренних дел Мексики объявил об уходе в отставку

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Руководитель министерства внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг покидает свой пост. Об этом он сам объявил 10 января в ходе мероприятия с участием президента страны Энрике Пеньи Ньето.

По данным газеты El Universal, Чонг собирается стать членом Сената Мексики. В ходе своего выступления он не сообщил, чем конкретно будет заниматься в дальнейшем, отметив только, что с "новой политической, профессиональной и личной ответственностью намерен продолжать работу на благо страны". Чонг возглавлял МВД с декабря 2012 года, когда президентом стал Пенья Ньето.

В 2017 году Мексика столкнулась с самым высоким уровнем насилия за последние десятилетия. По официальным данным, с января по ноябрь в стране было совершено более 23,1 тыс. умышленных убийств. Этот показатель выше, чем в 2011 году, когда в Мексике шла так называемая война с наркомафией, объявленная президентом Фелипе Кальдероном, возглавлявшим страну с 2006 года по 2012 год.