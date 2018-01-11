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Министр внутренних дел Мексики объявил об уходе в отставку

Международная панорама
11 января, 0:35 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 11, января. /ТАСС

Мигель Анхель Осорио Чонг собирается стать членом Сената, сообщили в газете El Universal

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МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Руководитель министерства внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг покидает свой пост. Об этом он сам объявил 10 января в ходе мероприятия с участием президента страны Энрике Пеньи Ньето.

По данным газеты El Universal, Чонг собирается стать членом Сената Мексики. В ходе своего выступления он не сообщил, чем конкретно будет заниматься в дальнейшем, отметив только, что с "новой политической, профессиональной и личной ответственностью намерен продолжать работу на благо страны". Чонг возглавлял МВД с декабря 2012 года, когда президентом стал Пенья Ньето.

В 2017 году Мексика столкнулась с самым высоким уровнем насилия за последние десятилетия. По официальным данным, с января по ноябрь в стране было совершено более 23,1 тыс. умышленных убийств. Этот показатель выше, чем в 2011 году, когда в Мексике шла так называемая война с наркомафией, объявленная президентом Фелипе Кальдероном, возглавлявшим страну с 2006 года по 2012 год.

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