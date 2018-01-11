AFP: колумбийские повстанцы выступают за продолжение мирных переговоров

ТАСС, 11 января. Повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) призывает власти Колумбии продолжить мирные переговоры. Об этом сообщило 10 января агентство Agence France-Presse.

"Мы остаемся здесь [за столом переговоров] <...> Мы призываем [правительство] пересмотреть свою позицию", - приводит агентство слова Пабло Бельтрана, возглавляющего делегацию повстанцев на консультациях в столице Эквадора Кито.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос решил приостановить переговоры о мире с АНО в связи с решением ее руководителей возобновить террористические атаки по истечении срока действия режима прекращения огня.

Старт переговорам о мире между правительством Колумбии и АНО был дан в феврале 2017 года. 4 сентября на встрече в Кито двух делегаций было достигнуто соглашение о временном прекращения огня, действие которого завершилось 9 января 2018 года.