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Европейские страны Средиземноморья выступили за всенародные консультации о будущем ЕС

Международная панорама
11 января, 0:50 UTC+3 РИМ РИМ 11, января. /ТАСС

Консультации помогут гарантировать большую демократичность в Европе, считает президент Франции Эмманюэль Макрон

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РИМ, 11 января. /ТАСС/. Лидеры средиземноморских стран ЕС (Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты, Португалии и Франции), собравшиеся в среду в итальянской столице на саммит ("Мед-7"), высказались за проведение всенародных консультаций граждан сообщества по вопросу о его будущем.

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Как сообщает агентство ANSA, соответствующее предложение содержится в итоговом документе, принятом по итогам встречи. Агентство также указывает, что идея принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону, как и предложение о межнациональных предвыборных списках на выборах в Европарламент. Эта инициатива также была поддержана европейскими партнерами по Средиземноморью.

"Мы все согласны, что [такие] консультации с гражданами необходимы, чтобы вырабатывать более эффективные стратегии развития и гарантировать большую демократичность Европе", - сказал Макрон на полях встречи, указывает агентство.

Особое внимание на саммите было уделено вопросам миграции. Лидеры семи европейских государств средиземноморского региона высказались за единую миграционную политику "с целью предотвращения неконтролируемых потоков мигрантов и противодействия массовому исходу в тесном сотрудничестве как со странами, откуда прибывают мигранты, так и со странами их транзита", указывается в итоговом совместном заявлении. При этом отмечается, что эту задачу должен разделять весь ЕС.

Семь европейских государств Средиземноморья также высказались за скорейшее завершение создания валютного и экономического союза, назвав одним из приоритетов учреждение банковского союза.

Как было объявлено по завершении саммита, следующая встреча лидеров государств в этом формате состоится на Кипре.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Кипр Греция Мальта Италия Франция Испания Португалия
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