Активисты в Швейцарии планируют протесты из-за предстоящего визита Трампа в страну

ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Активисты левых организаций Швейцарии планируют акции протеста против грядущего визита в страну президента США Дональда Трампа, который планирует посетить ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе (23-26 января).

Председатель организации Социалистическая молодежь Швейцарии (молодежное крыло Социал-демократической партии - СДПШ) Тамара Фунисьель выступила в среду с резкой критикой этого визита. "Мы не будем молчать. Это вызов. Невозможно, чтобы этот сумасшедший приехал в Швейцарию", - сказала Фунисьель в интервью газете Tages-Anzeiger, пояснив, что среди ее сторонников уже "идут переговоры" о том, как реагировать на этот визит.

Независимая организация Campax начала на своем сайте в интернете сбор подписей под петицией: "Трамп нежелателен - оставайся вне Давоса!". Руководитель этой кампании Андреас Фраймюллер заявил Tages-Anzeiger: "Многие люди ощущают себя лично задетыми заявлениями и действиями Трампа. Нашей петицией мы даем им возможность выразить свое недовольство".

Лукас Хоррер, секретарь секции СДПШ в кантоне Граубюнден, где расположен Давос, заявил Швейцарскому телеграфному агентству (SDA), что его партия поддержит мирную демонстрацию протеста, которую организует Партия зеленых. "В последние годы Всемирный экономический форум немного задремал. Но с приездом Трампа возникла чрезвычайная ситуация. Мы должны заявить, что мы против этого президента-сексиста, который отрицает изменение климата", - отметил Хоррер.

По прогнозам местной прессы, манифестации протеста против визита Трампа могут начаться уже в цюрихском аэропорту Клотен, куда прибудет президент США, чтобы затем отправиться в Давос. По данным SDA, приезд американского лидера "стал неожиданностью для лиц, отвечающих за безопасность в Давосе", и этот визит "увеличивает вероятность того, что манифестации будут организованы по всей Швейцарии". Начальник кантональной полиции Граубюндена Вальтер Шлегель заявил, что был "немного удивлен тому, что он (Трамп - прим. ТАСС) приедет". "Мы должны тесно сотрудничать и поддерживать связь между органами полиции [в разных кантонах], и требуется серьезное планирование", - отметил шеф полиции.

Президент США Дональд Трамп посетит 48-й Всемирный экономический форум, заявила во вторник в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, сейчас прорабатываются детали этой поездки.