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Трамп: миграционная реформа должна предполагать постройку стены на границе с Мексикой

Международная панорама
11 января, 1:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Президент США заявил, что стена на границе с Мексикой необходима для остановки потока наркотиков

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 10 января заявил, что он не подпишет ни один законопроект об иммиграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование возведения барьера на границе с Мексикой.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

"Нет, нет, нет. Он должен включать в себя стену. Нам нужна стена для безопасности, и она нужна нам для того, чтобы остановить поток наркотиков", - сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. По его словам, "без стены ничего не получится".

В сентябре 2017 года администрация Трампа объявила о решении отменить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), введенную еще при его предшественнике Бараке Обаме. Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда ее обходом положений иммиграционного законодательства, сообщив, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу США было предложено за этот срок выработать альтернативу программе.

На данный момент работа над новым законопроектом об иммиграционной реформе продолжается. Трамп также настаивает на прекращении визовых лотерей и запрете цепной миграции (переезда членов семьи мигранта в страну, где он работает - прим. ТАСС).

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд Сульберг, Эрна
Страны
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