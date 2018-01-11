Парламент Чехии отложил голосование о доверии правительству премьера Андрея Бабиша

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии перенесла на вторник, 16 января, голосование о доверии правительству премьер-министра, лидера победившего на октябрьских парламентских выборах в республике политического движения АНО (Акция недовольных граждан) и долларового миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

"Голосование состоится во вторник. Данное решение принято по предложению фракции Гражданской демократической партии. Против голосовали депутаты от Коммунистической партии Чехии и Моравии", - отметила пресс-служба.

Решение о переносе сроков голосования было принято в связи с затянувшимися дебатами, которые велись на заседании, созванном по вопросу поддержки назначенного президентом Милошем Земаном месяц назад правительства, в которое вошли представители АНО и беспартийные эксперты-профессионалы.

В Праге скептически относятся к возможности получения правительством Бабиша, которого полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве с дотациями из фондов Евросоюза, поддержки в парламенте. Оппозиция, располагающая большинством в 200-мандатной нижней палате, заявила, что откажет премьеру в доверии. "За", как ожидается, будут голосовать лишь 78 депутатов от АНО.