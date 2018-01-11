Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Чехии отложил голосование о доверии правительству премьера Андрея Бабиша

Международная панорама
11 января, 1:25 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 11, января. /ТАСС

Голосование состоится 16 января по инициативе фракции Гражданской демократической партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии перенесла на вторник, 16 января, голосование о доверии правительству премьер-министра, лидера победившего на октябрьских парламентских выборах в республике политического движения АНО (Акция недовольных граждан) и долларового миллиардера Андрея Бабиша. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа.

Смотрите также

Президент Чехии поддержал в парламенте правительство премьера Андрея Бабиша

Компартия Чехии отказала кабмину Бабиша в доверии

"Голосование состоится во вторник. Данное решение принято по предложению фракции Гражданской демократической партии. Против голосовали депутаты от Коммунистической партии Чехии и Моравии", - отметила пресс-служба.

Решение о переносе сроков голосования было принято в связи с затянувшимися дебатами, которые велись на заседании, созванном по вопросу поддержки назначенного президентом Милошем Земаном месяц назад правительства, в которое вошли представители АНО и беспартийные эксперты-профессионалы.

В Праге скептически относятся к возможности получения правительством Бабиша, которого полиция несколько месяцев назад обвинила в мошенничестве с дотациями из фондов Евросоюза, поддержки в парламенте. Оппозиция, располагающая большинством в 200-мандатной нижней палате, заявила, что откажет премьеру в доверии. "За", как ожидается, будут голосовать лишь 78 депутатов от АНО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Земан, Милош Бабиш, Андрей
Страны
Чехия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама