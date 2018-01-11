Вице-президент Колумбии: власти привержены миру, несмотря на срыв перемирия с повстанцами

ООН, 11 января. /ТАСС/. Правительство Колумбии привержено курсу на мирное урегулирование конфликта в стране, несмотря на возобновление подрывной деятельности повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом заявил 10 января вице-президент латиноамериканской страны Оскар Наранхо на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что "правительство не собирается отступаться от мира". По словам политика, колумбийские власти до последнего момента выступали за продолжение переговоров с АНО, чтобы продлить срок действия договоренностей о прекращении огня с целью достижения полноценного мирного соглашения с этой группировкой.

"По необъяснимым причинам АНО не только отвергла добрую волю правительства, но и не прислушалась к призывам католической церкви, неправительственных организаций, научных кругов и международного сообщества. Все они призывали АНО продолжать переговоры и придерживаться прекращения огня. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться продления соглашения [о прекращении огня], и мы сожалеем, что АНО не прислушалась к призывам действовать аналогичным образом", - сказал вице-президент.

Он подтвердил, что после серии нападений, совершенных 10 января боевиками АНО, делегация правительства Колумбии на переговорах с группировкой была отозвана в Боготу "для консультаций с президентом" Хуаном Мануэлем Сантосом. "Я хочу заверить вас в том, что мы не откажемся от нашей цели, которая заключается в достижении мира", - сказал Наранхо, обращаясь к членам Совбеза.

После заключения 24 ноября 2016 года правительством и "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК) мирного соглашения, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию, АНО остается самой многочисленной повстанческой группировкой в Колумбии. Успешное завершение переговоров с РВСК придало импульс диалогу с АНО, которая до этого оставалась за рамками мирного процесса. 7 февраля 2017 года в Кито был дан старт переговорам о мире между правительством Колумбии и АНО. 4 сентября прошлого года на встрече в столице Эквадора Кито двух делегаций было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, срок действия которого истек 9 января этого года.

СБ ООН обсудил реализацию мирного соглашения

Совет Безопасности ООН провел 10 января заседание по Колумбии, на котором подвел итоги первого года выполнения мирного соглашения между правительством страны и РВСК.

Выступая с докладом на встрече, специальный представитель генерального секретаря ООН в Колумбии Жан Арно заявил, что власти и повстанцы "заложили фундамент" для стабилизации ситуации в стране, а также призвал их предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы закрепить мир. Он высказался за активизацию усилий по реинтеграции 14 тысяч бывших членов РВСК.

Арно выразил обеспокоенность сообщениями о том, что АНО возобновила подрывную деятельность, и подчеркнул необходимость восстановления относительно спокойной обстановки, царившей в стране последние три месяца, а также укрепления режима прекращения огня.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев в ходе дискуссии отметил позитивную динамику, которая наблюдалась в течение года после подписания итогового соглашения о мире между правительством и РВСК. "Безусловно, основными достижениями стало завершение процесса сдачи повстанцами оружия, трансформация РВСК в политическую партию и договоренность о временном прекращении огня с "Армией национального освобождения", - сказал он. Дипломат выразил надежду на то, что "колумбийские стороны проявят необходимую политическую волю" и "в кратчайшее время" договорятся о новом перемирии с АНО.

Анализируя последний доклад генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации в Колумбии, Ильичев не согласился с его мнением о том, что с разоружением РВСК основная задача в рамках мирного процесса уже выполнена. "Считаем это крайне опасным заблуждением, тем более на фоне отсутствия договоренности с "Армией национального освобождения". Устойчивого мира не удастся достичь до тех пор, пока все сегменты общества не будут удовлетворены ситуацией", - подчеркнул дипломат.