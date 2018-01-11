Новые антиправительственные демонстрации вспыхнули в различных регионах Туниса

ТУНИС, 11 января. /ТАСС/. Антиправительственные демонстрации, сопровождаемые мародерством, грабежами и столкновениями протестующих с силами правопорядка, произошли 10 января вечером в различных регионах Туниса, в том числе в одном из районов столицы страны. Об этом сообщает тунисский информационный портал Business News.

По его данным, группа людей в масках, используя бутылки с зажигательной смесью, совершила попытку нападения на штаб-квартиру районной администрации и поста полиции в столичном районе Ибн Халдун. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона нарушителей.

В городе Тебурба (около 40 км к западу от столицы), где 8 января в ходе столкновений погиб один человек, также были зафиксированы случаи мародерства и грабежей.

Столкновения протестующих с силами правопорядка, как отмечает портал, произошли в провинции Беджа на севере Туниса. В городе Тхала (провинция Касерин, в центральной части страны) молодые люди жгли покрышки и перекрывали автомобильные дороги. В городе Сильяна (административный центр одноименной провинции на севере республики) демонстранты совершили нападение на здание городского суда, в результате чего также произошли столкновения с силами безопасности.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

История вопроса

8 января во многих регионах Туниса начались народные волнения. Более чем в 10 городах в различных провинциях население вышло на массовые акции протеста против бездействия и нежелания властей заниматься решением социальных проблем. Демонстранты требовали решения проблемы занятости, реализации программ развития наиболее депрессивных регионов страны, а также снижения уровня цен и налогов.

По данным тунисских СМИ, в ходе разгона демонстраций в городах Сиди-Бузид, Касерин, Тебурба и Тхала силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. По данным МВД Туниса, за три дня демонстраций в различных регионах страны были задержаны не менее 237 человек, подозреваемых в участии в актах вандализма, мародерстве, блокировании дорог и проявлении агрессии в отношении имущества частных лиц и государства. По меньшей мере 58 сотрудников полиции и Национальной гвардии получили ранения, были сожжены или разбиты по меньшей мере 57 автомобилей сил безопасности.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики - туризму, спровоцировала резкий уход с тунисского рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубила положение дел в республике.