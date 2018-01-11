Премьер Канады: около 60 человек, связанных с ИГ, вернулись в страну

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Около 60 канадских граждан, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вернулись с Ближнего Востока на родину и теперь находятся под надзором спецслужб. Об этом заявил 10 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в мэрии города Гамильтон (провинция Онтарио).

"[С 2015 года] число вернувшихся [на родину] бойцов ИГ или потенциальных бойцов ИГ <...> составляет около 60 человек, и за ними постоянно следят наши разведывательные службы", - сказал он. "Мы несем ответственность за безопасность канадцев и наших сообществ и никогда не пойдем на компромиссы [в этом вопросе]", - отметил глава правительства. Он также заверил собравшихся в мэрии чиновников и простых граждан, пришедших на эту встречу, в том, что они "находятся в полной безопасности".

Незадолго до Нового года Трюдо в интервью телеканалу СTV заявил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о реинтеграции в общество соотечественников, которые были связаны с ИГ и уезжали из Канады на Ближний Восток. "Когда люди возвращаются домой, то испытывают множество впечатлений. Мы знаем, что те, кто был вовлечен [в террористическую деятельность], но потом отверг идеологию ненависти, могут стать чрезвычайно мощным инструментом, который будет предотвращать радикализацию следующих поколений молодежи", - сказал он.

Ранее сообщалось, что не менее 180 канадцев с начала 2014 года примкнули к ИГ и другим экстремистским группировкам в Ираке и Сирии. В августе 2016 года СМИ со ссылкой на канадское министерство общественной безопасности и гражданской защиты распространили данные, согласно которым около 60 из них вернулись с Ближнего Востока на родину.