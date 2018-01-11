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Подозреваемому в совершении взрыва в Нью-Йорке предъявили официальные обвинения

Международная панорама
11 января, 2:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Акайеду Улле грозит пожизненное заключение

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления в официальном порядке обвинений в совершении взрыва в Нью-Йорке выходцу из Бангладеш Акайеду Улле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства юстиции США.

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27-летнему Улле инкриминируется, в частности, оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения, совершение взрыва в общественном месте.

В случае признания вины Улле грозит пожизненное заключение. Как ожидается, подозреваемый предстанет перед федеральным судом в нью-йоркском районе Манхэттен в четверг, где ему будут зачитаны официальные обвинения. Дата начала слушаний по существу по данному делу пока неизвестна.

"Как говорится в обвинительном заключении, Акайед Улла собрал самодельную бомбу и привел ее в действие в системе общественного транспорта в центре Нью-Йорка, чтобы нанести вред как можно большему числу людей и распространить вдохновленное ИГ (запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) насилие на американской земле", - приводятся в заявлении слова исполняющего обязанности помощника генерального прокурора США Даны Бенти.

О теракте

Взрыв в центре Манхэттена прогремел 11 декабря в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. По данным полиции, Улла привел в действие самодельное взрывное устройство, закрепленное на его теле. В результате он был ранен и доставлен в больницу. Пострадали еще три человека, оказавшиеся поблизости от места взрыва.

Впоследствии Улла был помещен под стражу, где содержится без права освобождения под залог. Он заявил следователям, что поддерживал ИГ.

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