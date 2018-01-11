Президент Мексики произвел ряд назначений в правительстве страны

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Несколько мексиканских министерств 10 января получили новых руководителей. О соответствующих назначениях объявил президент страны Энрике Пенья Ньето в ходе выступления, транслировавшегося по телевидению.

"Вместо Луиса Энрике Миранды Навы я решил назначить Эвиэля Переса Маганью новым главой министерства социального развития", - сказал глава государства. Министром труда и социального обеспечения стал Роберто Кампа Сифриан. На этом посту он сменил Альфонсо Наваррете Приду, который стал новым министром внутренних дел вместо Мигеля Анхеля Осорио Чонга.

Чонг, руководивший одним из ключевых мексиканских ведомств, ранее 10 января объявил о своей отставке. Ожидается, что он продолжит политическую карьеру в Сенате страны.