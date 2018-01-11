Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Мексики произвел ряд назначений в правительстве страны

Международная панорама
11 января, 2:55 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 11, января. /ТАСС

Энрике Пенья Ньето назначил новых руководителей МВД, министерства социального развития и министества труда и социального обеспечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 11 января. /ТАСС/. Несколько мексиканских министерств 10 января получили новых руководителей. О соответствующих назначениях объявил президент страны Энрике Пенья Ньето в ходе выступления, транслировавшегося по телевидению.

"Вместо Луиса Энрике Миранды Навы я решил назначить Эвиэля Переса Маганью новым главой министерства социального развития", - сказал глава государства. Министром труда и социального обеспечения стал Роберто Кампа Сифриан. На этом посту он сменил Альфонсо Наваррете Приду, который стал новым министром внутренних дел вместо Мигеля Анхеля Осорио Чонга.

Чонг, руководивший одним из ключевых мексиканских ведомств, ранее 10 января объявил о своей отставке. Ожидается, что он продолжит политическую карьеру в Сенате страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Персоны
Пенья Ньето, Энрике
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама