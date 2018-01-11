Выборы главы ДНР пройдут осенью 2018 года

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Выборы на пост главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) состоятся осенью 2018 года. Об этом в четверг Донецкому агентству новостей сообщил глава республики Александр Захарченко.

"Выборы будут осенью 2018 года", - сказал Захарченко, подтвердив, что примет в них участие. О своем участии в предстоящих выборах он впервые объявил 18 октября прошлого года.

Согласно действующей редакции Конституции ДНР, глава республики избирается сроком на четыре года и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Первые в ДНР выборы прошли 2 ноября 2014 года. На пост главы претендовали три кандидата. Захарченко победил, набрав в три раза больше голосов, чем получили оба его конкурента.