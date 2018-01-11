Израиль одобрил строительство более 1 тыс. 100 единиц жилья на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Комитет по планированию израильской гражданской администрации на Западном берегу Иордана (специальное ведомство Минобороны Израиля - прим. ТАСС) одобрил планы строительства 1 тыс. 122 квартир и домов на одну семью в 20 поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщила в четверг в распространенном здесь коммюнике правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас").

"Комитет по планированию на заседании 10 января одобрил планы строительства 1 тыс. 122 единиц жилья в 209 поселениях и поселенческих форпостах на Западном берегу реки Иордан, - говорится в документе. - Кроме этого, на 651 единицу жилья были опубликованы тендеры на строительство утром 11 января".

Публикация тендеров - это окончательный этап пятиступенчатой процедуры планирования и согласования строительства домов и квартир в поселениях на Западном берегу. 9 января министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что Комитет по планированию одобрит в ближайшее время планы строительства 2 тыс. 490 домов на одну семью и квартир на палестинских территориях, в которые входят одобренные в среду 1 тыс. 122 единицы жилья, добавили правозащитники.

"Хотя количество единиц жилья на различных стадиях процесса утверждения и может создавать некоторую путаницу, происходящее очевидно: израильское правительство пытается уничтожить любую возможность мирного урегулирования по принципу "двух государств", продолжая строительство в поселениях, - отмечается в заявлении "Шалом ахшав". - Это противоречит национальным интересам Израиля, а также интересам всех, кто стремится к мирному будущему в регионе".

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.