Правительство Украины утвердило концепцию развития автодорог стоимостью €9,5 млрд

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило концепцию госпрограммы по развитию автомобильных дорог на ближайшие пять лет. На реализацию проекта будет направлено порядка 322,575 млрд гривен (около €9,5 млрд). Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Правительство утвердило концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы ориентировочной стоимостью 322,575 млрд гривен, из которых 176 млрд гривен (€5,2 млрд) - бюджетные средства", - отметили в пресс-службе.

Эти средства, как ожидается, пойдут на улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, а также строительство и реконструкцию около 1 тыс. км дорог. В кабмине рассчитывают, что новые дороги снизят себестоимость перевозок автотранспортом и привлекут новые поступления от транзитных автоперевозок.

При этом, отметили в правительстве, для выполнения программы будет создано около 55 тыс. рабочих мест.

В 2018 году, в частности, Дорожный фонд получит около 47 миллиардов гривен (€1,4 млрд) финансирования. В 2017 году на автодороги из госбюджета было выделено 14,2 млрд гривен (€415 млн), однако на ремонт дорог пошла лишь треть суммы, а остальная - на покрытие кредитов и содержание магистралей.

По данным международных экспертов, Украина по качеству дорог занимает 137 место среди 144 стран. В обновлении нуждаются 97% украинских дорог. Всего же на Украине 170 тыс. км дорог, из которых 50 тыс. - это дороги государственного значения, а 120 тыс. - местного.