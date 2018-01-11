Саакашвили обвинил руководство прокуратуры и Нацбанка в хищениях, приписываемых Януковичу

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области, глава партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили потребовал привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву за хищение государственных средств.
Комментируя в четверг обнародованное арабским телеканалом Al Jazeera расследование относительно засекречивания на Украине материалов по делу о конфискации якобы принадлежащих бывшему президенту Виктору Януковичу $1,5 млрд, Саакашвили заявил журналистам, что оно, по сути, ответило на вопрос, кто на самом деле причастен к хищениям.
По словам Саакашвили, прокуроры создали против него "фейковое дело", но покрывают Гонтареву и Пасенюка. "Через них проходят все офшоры Порошенко, который вывел и украл деньги Януковича у народа Украины, - заявил политик. - Теперь это юридически подтвержденный факт".
Al Jazeera в рамках журналистского расследования обнародовала в среду засекреченное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о конфискации $1,5 млрд, якобы принадлежавших Виктору Януковичу и его окружению. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась компания ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а Макар Пасенюк - управляющим директором.
Ранее украинские суды неоднократно обязывали органы следствия расследовать дела против Гонтаревой. В октябре минувшего года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование дела, связанного с ее деятельностью. Однако правоохранительные органы до сих пор бездействуют. Сама Гонтарева еще в апреле 2017 года сообщила о сложении с себя полномочий главы Нацбанка. Но ее заявление до сих пор официально не утверждено президентом. С мая она находится в бессрочном отпуске. Временно исполняющим обязанности главы регулятора сейчас является ее первый заместитель Яков Смолий.