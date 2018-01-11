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Саакашвили обвинил руководство прокуратуры и Нацбанка в хищениях, приписываемых Януковичу

Международная панорама
11 января, 14:50 дата обновления: 11 января, 15:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, января. /ТАСС

По словам экс-главы Одесской области, личные финансисты Петра Порошенко вывели за пределы Украины $1,5 млрд

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КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области, глава партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили потребовал привлечь к уголовной ответственности генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву за хищение государственных средств.

Комментируя в четверг обнародованное арабским телеканалом Al Jazeera расследование относительно засекречивания на Украине материалов по делу о конфискации якобы принадлежащих бывшему президенту Виктору Януковичу $1,5 млрд, Саакашвили заявил журналистам, что оно, по сути, ответило на вопрос, кто на самом деле причастен к хищениям.

"Я все время интересовался, откуда вообще возникло это лжедело, связанное с деньгами Виктора Януковича и деньгами Сергея Курченко (украинский бизнесмен - прим. ТАСС), и вчера Al Jazeera ответила на этот вопрос, опубликовав позорнейший документ украинской истории, - сказал он, демонстрируя опубликованное Al Jazeera засекреченное решение Краматорского суда. - Оказывается, что вот эти прокуроры с милыми личиками, которые вели дело о хищениях денег, засекретили по приказу Луценко приговор. А в этом приговоре написано, что деньги вывозил личный банкир Петра Порошенко Макар Пасенюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Я обвиняю их в том, что они преступники".
 
При этом Саакашвили подчеркнул, что после этого его никто "не сможет убедить в том, что Порошенко сам в этом не участвовал". "Он не мог не быть в курсе и не давать прямых распоряжений, - сказал лидер "Движения новых сил". - А Гонтареву, которая находится на "заслуженном отдыхе", из-под земли вытащим, такие показания будет давать против своих шефов, что не успеют записывать ваши коллеги. Таких масштабов никогда не существовало на Украине. Я обвиняю их в воровстве, в сокрытии от украинского народа правды о деньгах Януковича, я обвиняю их в соучастии группировке, которая грабила Украину. Они грабили при Януковиче вместе и продолжают грабить сейчас".

По словам Саакашвили, прокуроры создали против него "фейковое дело", но покрывают Гонтареву и Пасенюка. "Через них проходят все офшоры Порошенко, который вывел и украл деньги Януковича у народа Украины, - заявил политик. - Теперь это юридически подтвержденный факт".

Al Jazeera в рамках журналистского расследования обнародовала в среду засекреченное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о конфискации $1,5 млрд, якобы принадлежавших Виктору Януковичу и его окружению. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась компания ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а Макар Пасенюк - управляющим директором.

Ранее украинские суды неоднократно обязывали органы следствия расследовать дела против Гонтаревой. В октябре минувшего года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование дела, связанного с ее деятельностью. Однако правоохранительные органы до сих пор бездействуют. Сама Гонтарева еще в апреле 2017 года сообщила о сложении с себя полномочий главы Нацбанка. Но ее заявление до сих пор официально не утверждено президентом. С мая она находится в бессрочном отпуске. Временно исполняющим обязанности главы регулятора сейчас является ее первый заместитель Яков Смолий.

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Темы
Дело Саакашвили Кризис на Украине
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович Порошенко, Петр Алексеевич Гонтарева, Валерия Алексеевна Саакашвили, Михаил Николаевич
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