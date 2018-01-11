Саакашвили обвинил руководство прокуратуры и Нацбанка в хищениях, приписываемых Януковичу

"Я все время интересовался, откуда вообще возникло это лжедело, связанное с деньгами Виктора Януковича и деньгами Сергея Курченко (украинский бизнесмен - прим. ТАСС), и вчера Al Jazeera ответила на этот вопрос, опубликовав позорнейший документ украинской истории, - сказал он, демонстрируя опубликованное Al Jazeera засекреченное решение Краматорского суда. - Оказывается, что вот эти прокуроры с милыми личиками, которые вели дело о хищениях денег, засекретили по приказу Луценко приговор. А в этом приговоре написано, что деньги вывозил личный банкир Петра Порошенко Макар Пасенюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Я обвиняю их в том, что они преступники".

При этом Саакашвили подчеркнул, что после этого его никто "не сможет убедить в том, что Порошенко сам в этом не участвовал". "Он не мог не быть в курсе и не давать прямых распоряжений, - сказал лидер "Движения новых сил". - А Гонтареву, которая находится на "заслуженном отдыхе", из-под земли вытащим, такие показания будет давать против своих шефов, что не успеют записывать ваши коллеги. Таких масштабов никогда не существовало на Украине. Я обвиняю их в воровстве, в сокрытии от украинского народа правды о деньгах Януковича, я обвиняю их в соучастии группировке, которая грабила Украину. Они грабили при Януковиче вместе и продолжают грабить сейчас".