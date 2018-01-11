Нацсовет по вопросам ТВ Украины проверит два канала за показ советских фильмов

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" за показ фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и других советских фильмов в новогоднюю ночь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба совета.

"Национальный Совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки каналам "Интер" и "СТБ" за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Регулятор зафиксировал, что "Интер" показывал в новогоднюю ночь фильмы "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", а канал "СТБ" кроме перечисленных лент транслировал еще "Кавказскую пленница, или Новые приключения Шурика" и "Любовь и голуби". В фильмах играют Олег Табаков, Валентина Талызина, Наталия Варлей и Александр Михайлов, которые включены в украинский черный список артистов. По мнению Нацсовета, демонстрация советских фильмов с участием запрещенных актеров нарушает действующее законодательство.

В начале декабря 2017 года глава Госкино Украины Филипп Ильенко дал разъяснение по поводу запрета советского кино. Он уточнил, что запрет на показ того или иного фильма может быть в случае, если участие в его создании принимали лица, внесенные в черный список, а сам фильм впервые вышел в прокат после 1991 года. Таким образом, советские ленты, созданные до 1991 года получили амнистию несмотря на участие неугодных Украине актеров.