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ООН: на оказание помощи сирийцам в 2018 году понадобится $3,5 млрд

Международная панорама
11 января, 21:20 UTC+3 ООН ООН 11, января. /ТАСС

Подводя итоги 2017 года, заместитель генсека всемирной организации Марк Лоукок заявил, что ООН вместе с партнерами доставляла помощь для 7,5 млн жителей Сирии каждый месяц

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ООН, 11 января. /ТАСС/. ООН будет добиваться от международных доноров выделения $3,5 млрд на оказание помощи 13 млн жителей Сирии в 2018 году. Об этом заявил в четверг в Дамаске заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, в ближайшее время будет утвержден план реагирования на сирийский кризис. "Мы будем просить у доноров $3,5 млрд на удовлетворение нужд более чем 13 млн человек во всех уголках Сирии", - сказал он, перечисляя основные приоритеты на 2018 год.

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Как сообщил Лоукок, он также ожидает достижения соглашения по эвакуации сотен больных из предместья Дамаска Восточной Гуты. Две недели назад оттуда были эвакуированы 29 пациентов вместе с членами их семей, напомнил заместитель генсека. Кроме того, он выразил надежду на то, что ООН удастся договориться о ежемесячной отправке до четырех гуманитарных колонн в осажденные и труднодоступные районы Сирии. Это, отметил Лоукок, позволит регулярно оказывать гуманитарную помощь 2,5 млн человек.

Подводя итоги минувшего года, он заявил, что ООН вместе с партнерами доставляла помощь для 7,5 млн жителей Сирии каждый месяц. Она включала продовольствие, лекарства и другие товары первой необходимости. Кроме того, международные организации проводили в стране образовательные программы, восстанавливали работу медицинских учреждений и проводили вакцинацию детей.

Марк Лоукок рассчитывает, что его визит в Сирию приведет к позитивным сдвигам в оказании помощи населению осажденных районов, а также в решении вопроса о продолжении эвакуации пострадавших из пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

"У меня были детальные и открытые дискуссии с правительством (Сирии) о кризисе, о том, что нужно еще сделать для уменьшения страдания в гуманитарном плане. Я также встретился с местными властями, дипломатическим сообществом и гуманитарными организациями", - отметил Лоукок. Он выразил надежду, что с учетом этих дискуссий в ближайшее время произойдут "ряд позитивных перемен", которые позволят улучшить оказание помощи нуждающимся сирийцам.

Лоукок сообщил, что договорился с правительством Сирии о продолжении дискуссий на будущей неделе в Нью-Йорке. Возможно также проведение последующих встреч в плане подготовки нового визита в Сирию в нынешнем году, отметил он. Ожидается, что по итогам своего визита Марк Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 30 января. Лоукок прибыл на этой неделе со своим первым визитом в Сирию в качестве заместителя генерального секретаря. Он сообщил, что в ходе встреч с официальными лицами САР договорился продолжить обсуждение гуманитарных вопросов.

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