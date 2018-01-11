ООН: на оказание помощи сирийцам в 2018 году понадобится $3,5 млрд

ООН, 11 января. /ТАСС/. ООН будет добиваться от международных доноров выделения $3,5 млрд на оказание помощи 13 млн жителей Сирии в 2018 году. Об этом заявил в четверг в Дамаске заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, в ближайшее время будет утвержден план реагирования на сирийский кризис. "Мы будем просить у доноров $3,5 млрд на удовлетворение нужд более чем 13 млн человек во всех уголках Сирии", - сказал он, перечисляя основные приоритеты на 2018 год.

Как сообщил Лоукок, он также ожидает достижения соглашения по эвакуации сотен больных из предместья Дамаска Восточной Гуты. Две недели назад оттуда были эвакуированы 29 пациентов вместе с членами их семей, напомнил заместитель генсека. Кроме того, он выразил надежду на то, что ООН удастся договориться о ежемесячной отправке до четырех гуманитарных колонн в осажденные и труднодоступные районы Сирии. Это, отметил Лоукок, позволит регулярно оказывать гуманитарную помощь 2,5 млн человек.

Подводя итоги минувшего года, он заявил, что ООН вместе с партнерами доставляла помощь для 7,5 млн жителей Сирии каждый месяц. Она включала продовольствие, лекарства и другие товары первой необходимости. Кроме того, международные организации проводили в стране образовательные программы, восстанавливали работу медицинских учреждений и проводили вакцинацию детей.

Марк Лоукок рассчитывает, что его визит в Сирию приведет к позитивным сдвигам в оказании помощи населению осажденных районов, а также в решении вопроса о продолжении эвакуации пострадавших из пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

"У меня были детальные и открытые дискуссии с правительством (Сирии) о кризисе, о том, что нужно еще сделать для уменьшения страдания в гуманитарном плане. Я также встретился с местными властями, дипломатическим сообществом и гуманитарными организациями", - отметил Лоукок. Он выразил надежду, что с учетом этих дискуссий в ближайшее время произойдут "ряд позитивных перемен", которые позволят улучшить оказание помощи нуждающимся сирийцам.

Лоукок сообщил, что договорился с правительством Сирии о продолжении дискуссий на будущей неделе в Нью-Йорке. Возможно также проведение последующих встреч в плане подготовки нового визита в Сирию в нынешнем году, отметил он. Ожидается, что по итогам своего визита Марк Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 30 января. Лоукок прибыл на этой неделе со своим первым визитом в Сирию в качестве заместителя генерального секретаря. Он сообщил, что в ходе встреч с официальными лицами САР договорился продолжить обсуждение гуманитарных вопросов.