Болгария начала свое председательство в Совете ЕС

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Болгария начала свое полугодовое председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня. Посвященная этому событию церемония прошла в четверг вечером в Народном театре Ивана Вазова в болгарской столице. На ней присутствовали руководители трех основных институтов ЕС - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, спикер Европарламента Антонио Таяни.

"11 лет назад, когда Болгария вступила в ЕС, наша мечта стала реальностью. Сегодня мы готовы дать Европе нашу тысячелетнюю культуру, наше искусство, а также наши цифровые технологии и нашу веру в будущее Евросоюза. Наша вековая история научила нас толерантности", - сказала, открывая церемонию, министр болгарского председательства в Совете ЕС Лилиана Павлова.

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария, "на протяжении 13 веков была юго-восточными воротами Европы и мостом между Востоком и Западом". "Сегодня Европа слишком велика, чтобы быть монолитной, но слишком мала, чтобы не быть единой", - сказал Радев.

В ближайшие шесть месяцев в Софии пройдет более 300 официальных мероприятий, в том числе свыше 30 с участием политических лидеров европейских государств, а страну посетит свыше 25 тыс. официальных гостей.

При посредничестве Софии продолжатся переговоры о выходе Великобритании из ЕС, разработка единой миграционной политики сообщества, подготовка следующего рамочного перспективного бюджета Евросоюза на следующий семилетний период - с 2021 по 2027 год. Кроме того, как приоритетные для болгарского председательства будут обсуждаться, в частности, вопросы регионального развития стран - членов ЕС, интеграции Западных Балкан в европейское сообщество, формирования общей европейской обороны, общего цифрового рынка.

Болгария на посту председателя Совета ЕС должна преуспеть в продвижении европейского будущего Балкан. Об этом заявил Дональд Туск.

"Стабильность, безопасность и процветание - это то, чего заслуживают жители региона, их может принести Евросоюз. Я рад, что одной из перспектив болгарского председательства [в Совете ЕС] станет европейское будущее Балкан. Именно Болгария имеет все основания преуспеть в этом деле", - сказал Туск.

Он произнес свою речь на болгарском языке, начав со стихов болгарского поэта Ивана Вазова о красотах его страны, чем вызвал аплодисменты в зале, где собрались болгарские и европейские функционеры.