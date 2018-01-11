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ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения

Международная панорама
11 января, 21:17 дата обновления: 11 января, 21:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, января. /ТАСС

Решение будет приниматься руководством государства, заявил командующий ВМС Игорь Воронченко

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КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Вопрос о передаче Украине из Крыма ее военной техники требует "очень тщательного изучения".

Об этом заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Воронченко подчеркнул, что решение будет приниматься на уровне "высшего политического руководства государства".

По его словам, в Крыму находилось восемь боевых кораблей, одному из них требовался ремонт главных двигателей. "То, что говорят, что это был хлам [корабли] - это не соответствует действительности", - подчеркнул Воронченко. Он также уточнил, что в Крыму остались украинские БМП на два батальона и "они все были практически готовы" к работе. Кроме того, на полуострове находились "два батальона БТР, семь дивизионов артиллерии и четыре минометные батареи".

"Авиационная техника, которая могла быть поднята, она была поднята и сейчас выполняет задачи", - сказал он, уточнив, что в свое время вся работоспособная украинская авиация была перемещена на Украину.

Раннее в четверг, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также отметил, что Россия не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.

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