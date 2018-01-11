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Трамп в четверг примет решение по приостановке санкций против Ирана

Международная панорама
11 января, 21:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"Он собирается принять это решение сегодня [в четверг] днем. У нас с ним запланирована сегодня встреча в Овальном кабинете [Белого дома]", - отметил глава Госдепартамента. Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства. Шеф американской дипломатии также не уточнил, когда будет объявлено об этом.

В среду информационное агентство Associated Press (AP) сообщило о том, что американский лидер решил и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД.

Однако, как отмечает AP, Трамп собирается ввести дополнительные адресные санкции против иранских предприятий и физических лиц. Данные ограничения могут затронуть компании и частных лиц, санкции против которых и были заморожены в рамках СВПД. Ранее во вторник заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин заявил, что американская администрация рассчитывает в пятницу огласить данное решение.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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