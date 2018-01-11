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Пентагон: США пристально следят за развитием стратегических ядерных сил России

Международная панорама
11 января, 21:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Представитель оборонного ведомства Кеннет Маккензи добавил, что Вашингтон в то же время уделяет внимание "более насущным угрозам"

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американские военные наблюдают за развитием российских сил стратегического сдерживания, при этом в Пентагоне фокусируются на текущих угрозах. Об этом в четверг журналистам на брифинге сообщил представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"С чисто военной точки зрения мы пытаемся мыслить глобально, - сказал он. - Конечно, Россия и разработка ею стратегических сил - это то, за чем мы продолжаем следить, но в то же время мы уделяем внимание более насущным угрозам".

"Я бы сказал, что мы пристально за этим наблюдаем", - резюмировал Маккензи. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт также заверила, что США помогут своим союзникам по НАТО "сдержать любую агрессию".

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