Пентагон: США пристально следят за развитием стратегических ядерных сил России

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американские военные наблюдают за развитием российских сил стратегического сдерживания, при этом в Пентагоне фокусируются на текущих угрозах. Об этом в четверг журналистам на брифинге сообщил представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"С чисто военной точки зрения мы пытаемся мыслить глобально, - сказал он. - Конечно, Россия и разработка ею стратегических сил - это то, за чем мы продолжаем следить, но в то же время мы уделяем внимание более насущным угрозам".

"Я бы сказал, что мы пристально за этим наблюдаем", - резюмировал Маккензи. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт также заверила, что США помогут своим союзникам по НАТО "сдержать любую агрессию".