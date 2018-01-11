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США вновь призвали Сирию ликвидировать свои запасы химического оружия

Международная панорама
11 января, 21:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

В Белом доме заявили, что в этом отношении "есть еще много работы"

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали в четверг сирийские власти уничтожить свой запас химического оружия и ликвидировать программу его разработки. Эта тема затронута в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое посвящено утилизации химикатов из Ливии.

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"Есть еще много работы. Соединенные Штаты призывают Сирию уничтожить все химическое оружие, полностью ликвидировать свою программу [разработки] химического оружия и гарантировать, что это оружие больше не будет использоваться против сирийцев", - отметила она.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с подачи западных стран склоняются к тому, что власти Сирийской Арабской Республики не полностью раскрыли программу химического оружия страны. В последнем докладе генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю, направленном в Совет Безопасности ООН, сообщается, что в конце сентября сирийские власти передали организации дополнительную информацию о научных объектах, которые могли быть задействованы в программе создания химического оружия.

Ликвидация химикатов в Ливии

Сандерс также поздравила власти Ливии с ликвидацией последней партии арсенала "химического оружия эпохи [ливийского лидера] Муаммара Каддафи и выполнением своих обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Белый дом "признал ключевой вклад [в ликвидацию ливийских химикатов] Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Мальты, Финляндии, Франции, а также ОЗХО". "Это достижение свидетельствует о большом прогрессе, который может быть достигнут международным сообществом, когда все страны работают вместе", - отметила Сандерс.

Переработка химикатов проходила на предприятии Общества по утилизации химического оружия и старых вооружений (GEKA) в немецком городе Мунстер (федеральная земля Нижняя Саксония).

Химические вещества времен правления в Ливии Муаммара Каддафи были вывезены в Бремен из города Мисурата в 2016 году. В том же году арабская страна попросила международное сообщество помочь в уничтожении химикатов. ОЗХО и Совет Безопасности ООН приняли решение оказать поддержку Ливии. Расходы по утилизации веществ взяли на себя США и Германия.

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