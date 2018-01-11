Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон хочет создать ПО, оценивающее возможность влияния на аудитории соцсетей

Международная панорама
11 января, 21:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

По замыслу оборонного ведомства, ПО должно "переводить на английский язык материалы из социальных сетей" с семи языков: арабского, корейского, пушту, русского, урду, фарси и французского

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность разработки специального программного обеспечения (ПО), способного отслеживать и анализировать записи в социальных сетях на разных языках и их аудиторию. Соответствующий тендер, в котором изложены предъявляемые к программе требования, Армия США разместила на правительственном портале в среду.

Как отмечается в документе, ПО должно "переводить на английский язык материалы (текстовые и голосовые сообщения, изображения и т. д.) из социальных сетей". Переводы необходимо выполнять с семи языков: арабского, корейского, пушту, русского, урду, фарси и французского.

Кроме того, в Пентагоне хотят, чтобы программа могла проводить анализ разных сегментов аудитории "посредством чтения и обработки разговорных выражений, различий в написании, сленга, символов и смайликов", используемых в соцсетях. От ПО требуют и автоматически расценивать настроение публикаций по трем категориям: негативное, нейтральное или позитивное.

Фактически американская армия хочет найти компанию, которая бы разработала искусственный интеллект, способный осуществлять задачи в рамках той или иной социальной сети. Предполагается, что ПО должно автоматически обновляться по мере обработки информации, "основываясь на полученных знаниях и опыте". Программа также должна иметь возможность "выдвигать предположения относительно того, можно ли оказать на ту или иную аудиторию влияние".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане"
4
Неотразимый удар секретной "Булавы"
5
ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения
6
Минфин США анонсировал новые санкции в отношении Ирана
7
В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама