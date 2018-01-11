Пентагон хочет создать ПО, оценивающее возможность влияния на аудитории соцсетей

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американские военные рассматривают возможность разработки специального программного обеспечения (ПО), способного отслеживать и анализировать записи в социальных сетях на разных языках и их аудиторию. Соответствующий тендер, в котором изложены предъявляемые к программе требования, Армия США разместила на правительственном портале в среду.

Как отмечается в документе, ПО должно "переводить на английский язык материалы (текстовые и голосовые сообщения, изображения и т. д.) из социальных сетей". Переводы необходимо выполнять с семи языков: арабского, корейского, пушту, русского, урду, фарси и французского.

Кроме того, в Пентагоне хотят, чтобы программа могла проводить анализ разных сегментов аудитории "посредством чтения и обработки разговорных выражений, различий в написании, сленга, символов и смайликов", используемых в соцсетях. От ПО требуют и автоматически расценивать настроение публикаций по трем категориям: негативное, нейтральное или позитивное.

Фактически американская армия хочет найти компанию, которая бы разработала искусственный интеллект, способный осуществлять задачи в рамках той или иной социальной сети. Предполагается, что ПО должно автоматически обновляться по мере обработки информации, "основываясь на полученных знаниях и опыте". Программа также должна иметь возможность "выдвигать предположения относительно того, можно ли оказать на ту или иную аудиторию влияние".