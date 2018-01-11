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Военачальники США и КНР провели консультации, не концентрируя внимание на КНДР

Международная панорама
11 января, 22:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

В Пентагоне заявили, что разговор вообще "не фокусировался на каком-либо государстве"

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Цзочэн провели в четверг консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, но не концентрировали внимание на ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

Как он уточнил, американский и китайский военачальники беседовали в режиме видеоконференции. "Разговор концентрировался на вопросах, представляющих взаимный интерес, включая [функционирование] механизма совместного стратегического диалога", - отметил Райдер. По его словам, разговор прошел в развитие "дискуссий, начатых на встрече в Пекине в прошлом году" президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как напомнил Райдер, упомянутый им механизм диалога, созданный 15 августа минувшего года, призван содействовать "улучшению связи в кризисных ситуациях и сокращению риска недопонимания между вооруженными силами США и Китая".

"[Нынешний] разговор не фокусировался на Северной Корее или каком-либо другом государстве или негосударственном действующем лице", - подчеркнул в заключение представитель КНШ.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Данфорд, Джозеф
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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