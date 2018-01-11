Военачальники США и КНР провели консультации, не концентрируя внимание на КНДР

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Ли Цзочэн провели в четверг консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, но не концентрировали внимание на ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

Как он уточнил, американский и китайский военачальники беседовали в режиме видеоконференции. "Разговор концентрировался на вопросах, представляющих взаимный интерес, включая [функционирование] механизма совместного стратегического диалога", - отметил Райдер. По его словам, разговор прошел в развитие "дискуссий, начатых на встрече в Пекине в прошлом году" президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как напомнил Райдер, упомянутый им механизм диалога, созданный 15 августа минувшего года, призван содействовать "улучшению связи в кризисных ситуациях и сокращению риска недопонимания между вооруженными силами США и Китая".

"[Нынешний] разговор не фокусировался на Северной Корее или каком-либо другом государстве или негосударственном действующем лице", - подчеркнул в заключение представитель КНШ.