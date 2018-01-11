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Госдеп: контакты Пхеньяна и Сеула не изменят повестку встречи глав МИД в Канаде

Международная панорама
11 января, 22:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук сообщил, что участники встречи обсудят "санкции, введенные в многостороннем и одностороннем порядке"

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Контакты КНДР и Южной Кореи перед Олимпийскими играми не изменят повестку предстоящей встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, которая пройдет 16 января в Ванкувере. Об этом журналистам на брифинге в четверг сообщил директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

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"Я не думаю, что это изменит повестку", - сказал он. По словам дипломата, участники встречи намерены обсудить "санкции, введенные в многостороннем и одностороннем порядке", а также вопросы нераспространения и "дипломатические меры, направленные на денуклеаризацию" Корейского полуострова.

В целом, продолжил Хук, в Ванкувере будет обсуждаться "продолжение кампании максимального давления" на КНДР. В то же время, возможность для дипломатического решения и переговоров сохраняется, отметил он.

Представители Китая и России не будут присутствовать на встрече глав МИД по КНДР в Ванкувере 16 января, однако их проинформируют об итогах этого заседания, сообщил Хук.

"Мы предоставим отчет с этой министерской встречи после того, как она завершится. Мы проводили обсуждение с китайцами и россиянами перед этой встречей в Ванкувере", - сказал он.

16 января 2018 года в Ванкувере состоится встреча глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове, на которой будут председательствовать Канада и США. Ожидается, что в переговорах примут участие министры иностранных дел 16 государств, большая часть из них - союзники в Корейской войне, выступавшие против КНДР.

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