Bild: переговоры о коалиции ФРГ застопорились из-за вопроса о повышении налоговой ставки

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Предварительные переговоры о формировании правящей в Германии коалиции между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) застопорились из-за вопроса повышения максимальной налоговой ставки. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на участников консультаций.

"Переговоры совершенно остановились", - цитирует издание одного из переговорщиков. По его информации, СДПГ во что бы то ни стало настаивает на повышении максимальной налоговой ставки. ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готов, по данным газеты, пойти на компромисс в этом вопросе, однако баварский ХСС категорически отвергает инициативу социал-демократов.

Сейчас консультации с участием председателей партий и их фракций в Бундестаге проходят в офисе лидера СДПГ Мартина Шульца. Ранее в четверг стороны достигли промежуточного успеха: компромисса по вопросу развития единой Европы.

Согласно плану, переговоры должны завершиться в ночь с четверга на пятницу.