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Минфин США работает над новыми санкциями против РФ

Международная панорама
11 января, 22:44 дата обновления: 11 января, 22:54 UTC+3

О них будет объявлено в ближайшее время

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Санкции в отношении России, которые должны быть введены американским правительством в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сейчас прорабатываются, о них будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга для журналистов.

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"Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы", - ответил он на вопрос журналистки, поинтересовавшейся, когда ожидать новых рестрикций в отношении РФ.

Речь идет об исполнении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот американский нормативно-правовой акт был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля минувшего года. Трамп подписал его 2 августа, высказав при этом решительные возражения.

Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. Его авторы также фактически попытались придать ему экстерриториальный характер и прописали в нем механизмы применения санкций в отношении компаний и институтов в третьих странах, которые сотрудничают прежде всего с энергетической отраслью России и предприятиями и ведомствами из ее оборонного и разведывательного секторов.

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Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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