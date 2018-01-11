Минфин США работает над новыми санкциями против РФ

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Санкции в отношении России, которые должны быть введены американским правительством в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом законопроектом, сейчас прорабатываются, о них будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга для журналистов.

"Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы", - ответил он на вопрос журналистки, поинтересовавшейся, когда ожидать новых рестрикций в отношении РФ.

Речь идет об исполнении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот американский нормативно-правовой акт был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля минувшего года. Трамп подписал его 2 августа, высказав при этом решительные возражения.

Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. Его авторы также фактически попытались придать ему экстерриториальный характер и прописали в нем механизмы применения санкций в отношении компаний и институтов в третьих странах, которые сотрудничают прежде всего с энергетической отраслью России и предприятиями и ведомствами из ее оборонного и разведывательного секторов.