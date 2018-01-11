Казахстан готовит первый за семь лет визит СБ ООН в Афганистан

ООН, 11 января. /ТАСС/. Казахстан в качестве председателя готовит официальный визит Совета Безопасности в Афганистан. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров.

"Казахстан возглавит эту миссию. Мы работали над ней с тех пор, как стали непостоянным членом Совета Безопасности (1 января). Мы считаем, что членам Совета важно ознакомиться с ситуацией на месте событий", - сказал дипломат, добавив, что в ходе визита планируются встречи с членами правительства Афганистана.

Умаров не уточнил, когда именно состоится поездка, однако информированный источник в ООН сообщил ТАСС, что делегация Совбеза планирует покинуть Нью-Йорк уже в эту пятницу, 12 января, и в ее состав может войти постпред США Никки Хейли. В последний раз СБ ООН в полном составе посещал Афганистан семь лет назад.

Ранее на этой неделе члены Совета Безопасности провели встречу с помощником президента США по национальной безопасности генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером, который провел для них брифинг о ситуации в Афганистане. Постпред РФ Василий Небензя во вторник назвал встречу полезной, отметив, что согласился с представителем американской администрации "по большинству пунктов, которые тот затронул". По его словам, в ходе дискуссии Макмастер подчеркнул "необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану".

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

В августе прошлого года США Дональд Трамп объявил о планах увеличения американского присутствия в стране с 11 до 15 тыс. военнослужащих. Кроме того, как сообщила в четверг The Wall Street Journal, Вашингтон планирует перебросить в Афганистан дополнительную военную технику, в том числе беспилотники, а также направить в эту страну примерно тысячу военных советников. По сведениям ее источников в администрации, цель Вашингтона состоит в том, чтобы "расширить военное присутствие США в Афганистане к началу весны, когда традиционно имеют место боевые действия".