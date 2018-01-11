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ЕС призывает Израиль отменить решение о строительстве жилья на Западном берегу Иордана

Международная панорама
11 января, 23:56 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 11, января. /ТАСС

В Евросоюзе заявили, что такое строительство "незаконно"

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БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Евросоюз осуждает планы Израиля по строительству жилья на Западном берегу реки Иордан и призывает власти страны отменить это решение. Соответствующее заявление внешнеполитической службы ЕС распространено в четверг в Брюсселе.

"Позиция Евросоюза в отношении строительства израильских поселений и связанной с этим деятельности ясна и не меняется: это незаконно в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность сосуществования двух государств и перспективы установления прочного мира. ЕС ожидает от израильских властей пересмотра и отмены этого решения", - говорится в документе.

11 января правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас") сообщила, что Комитет по планированию израильской гражданской администрации на Западном берегу Иордана (специальное ведомство минобороны Израиля) одобрил планы строительства 1 тыс. 122 квартир и домов на одну семью в 20 поселениях, а также опубликовал тендеры на возведение 651 единицы жилья на Западном берегу реки Иордан.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа нынешнего года премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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