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WSJ: премьер Ливана не против сохранения партии "Хезболлах" в составе правительства страны

Международная панорама
11 января, 23:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Саад Харири заявил, что наличие ведущих партий в правительстве приносит политическую стабильность

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Саад Харири призвал не ввязывать Ливан в противоборство между Саудовской Аравией и Ираном, а также не против того, чтобы шиитская партии "Хезболлах" после намеченных на май парламентских выборов сохраняла представительство в коалиционном правительстве страны. Об этом Харари заявил в интервью, опубликованном в четверг в газете The Wall Street Journal.

"Хезболлах" является членом нашего правительства. Это правительство является инклюзивным, так как в нем представлены все ведущие политические партии, а это приносит политическую стабильность стране", - пояснил премьер, дававший интервью в минувшую среду в Бейруте. "Моя основная цель заключается в сохранении политической стабильности во имя единства страны", - отметил он.

"Мы не приемлем ничье вмешательство в ливанскую политику", - заявил Харири. "Наши отношения с Ираном или странами Персидского залива должны быть самыми лучшими, но при этом обязательно служить национальным интересам Ливана", - уточнил он. С точки зрения премьера, курс на невмешательство в межконфессиональную рознь на Ближнем Востоке и на поддержание внутренней стабильности позволит его государству выйти на уровень экономического роста 4-6% в год по сравнению с 1-2% сейчас.

Харири отказался раскрыть изданию подробности своего ноябрьского визита в Эр-Рияд, заявив лишь о том, что "Саудовская Аравия никогда не вмешивалась напрямую в политику Ливана". Глава правительства выразил при это надежду на готовность Эр-Рияда возобновить экономическую помощь Бейруту.

О "Хезболлах"

Премьер обратил внимание на стремление "Хезболлах" исключить Ливан из противостояния между Саудовской Аравией и Ираном, прежде всего путем прекращения пропагандистской кампании в отношении Эр-Рияда и других монархий Персидского залива. "Если вы заметили, то нападки СМИ на арабский мир, особенно Персидский залив, были экстремально интенсивны, а теперь их интенсивность спала до крайне низкого уровня. Это нечто позитивное", - сказал он.

С точки зрения Харири, свертывание участия шиитской группировки "Хезболлах" в боевых действиях "потребует времени, так как не свершится за одну ночь". По словам премьера, "Хезболлах" скорее всего начнет с того, что сократит свое присутствие в Йемене и Ираке с тем, чтобы в конце концов полностью покинуть территорию этих двух государств. "Отдельные страны, присутствующие ныне в Сирии, считают "Хезболлах" необходимой. Россия и Иран считают, что они [бойцы шиитской группировки] не вмешиваются во внутренние дела Сирии и являются составной частью решения вопроса [будущего] режима. Я в это не верю, я убежден, что они вмешиваются [во внутренние дела Сирии]", - добавил премьер.

Подробности отставки премьера

Президент Ливана Мишель Аун в конце ноября прошлого года в интервью итальянской газете La Stampa встал на защиту "Хезболлах", о которой критически высказывается Харири. По его словам, "Хезболлах" - "сила ливанского сопротивления, которая сформировалась как щит против израильской агрессии" и которая сражается с террористами как внутри страны, так и за ее пределами.

Харири объявил 4 ноября в Эр-Рияде, что уходит в отставку. Основной причиной он назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской "Хезболлах" во внутренние дела страны". По возвращении в Бейрут 22 ноября Харири по просьбе Ауна согласился остаться во главе правительства и заявил, что политический кризис в Ливане преодолен. При этом он подчеркнул, что Ливан будет придерживаться политики невмешательства в конфликты в регионе.

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Персоны
Аун, Мишель Харири, Саад
Страны
Ирак Иран Ливан Сирия Йемен Россия Саудовская Аравия
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