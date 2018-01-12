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Премьер Ливана предостерег Израиль от военных действий против "Хезболлах"

Международная панорама
12 января, 0:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Действия израильской армии, по словам Харири, лишь усиливают боевиков и ослабляют государство

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Любая попытка Израиля использовать военную силу против шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана не достигнет цели и будет контрпродуктивным шагом. Об этом предупредил премьер-министр Ливана Саад Харири в интервью, опубликованном в газете Wall Street Journal.

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"Каждый раз они [израильтяне] заявляют, что хотят начать войну с целью ослабить "Хезболлах". И каждый раз, когда они идут войной в Ливан, они на самом деле усиливают "Хезболлах" и ослабляют государство", - подчеркнул глава коалиционного правительства.

В сентябре прошлого года Израиль провел крупнейшие за 19 лет военные учения на севере страны, участие в которых приняли около 30 тыс. военнослужащих. Министерство обороны сообщило, что в ходе учений отрабатывался сценарий, по которому боевики ливанского шиитского движения "Хезболлах" захватывают один из населенных пунктов Израиля на границе с Ливаном, после чего локальное столкновение перерастает в полномасштабные военные действия.

Последний конфликт в Южном Ливане между Израилем и "Хезболлах" произошел летом 2006 года. С тех пор на ливано-израильской границе действует режим прекращения огня, за которым следят Временные силы ООН в Ливане.

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