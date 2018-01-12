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Бывшего мэра Рима приговорили к двум годам тюрьмы за растрату казенных средств

Международная панорама
12 января, 0:46 UTC+3 РИМ РИМ 12, января. /ТАСС

Иньяцио Марино назвал приговор политическим преследованием

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РИМ, 12 января. /ТАСС/. Бывший мэр Рима Иньяцио Марино приговорен апелляционным судом к двум годам заключения по обвинению в растрате госсредств на личные цели. Как сообщает в четверг агентство ANSA, речь идет о 50 обедах на общую сумму €13 тыс.

В суде первичной инстанции Марино ранее был оправдан. Теперь бывший градоначальник, который назвал приговор "политическим преследованием", намерен обжаловать его в Кассационном суде. Он утверждает, что все обеды носили представительский характер.

Марино был избран мэром столицы в 2013 году от Демократической партии. В 2015 году после серии скандалов, включая обвинения в растрате казенных средств, он был вынужден подать в отставку. Правительство во главе с Маттео Ренци передало город под чрезвычайное управление специального комиссара, а в ходе досрочных выборов в июне 2016 года победу одержала представительница оппозиционного "Движения "5 звезд" Вирджиния Раджи.

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