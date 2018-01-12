Трамп обсудил с Макроном проблемы КНДР и Ирана

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном проблемы КНДР и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, добавив, что главы государств также обсудили недавний визит Макрона в Китай.

Как отмечается в распространенном заявлении, "оба лидера обязались продолжать оказывать давление на Северную Корею с тем, чтобы она вернулась на путь денуклеаризации [Корейского полуострова]".

Макрон, как в свою очередь отметила пресс-служба Елисейского дворца, выразил уверенность, что "недавнее возобновление контактов между КНДР и Республикой Корея является позитивным сигналом". В то же время он подчеркнул, что "продолжение жесткой политики в отношении КНДР, начатой по инициативе Совета Безопасности ООН, должно позволить достичь политического решения и продвижения к денуклеаризации Корейского полуострова".

Ситуация вокруг Ирана

Пресс-служба Белого дома сообщила, что "президент Трамп подчеркнул, что Иран должен прекратить свою дестабилизирующую деятельность в регионе".

Макрон же, как уточнила пресс-служба Елисейского дворца, напомнил "о настойчивом стремлении его страны обеспечить четкую реализацию положений соглашения и соблюдение их всеми сторонами, подписавшими его". "Должная реализация положений соглашения должна сопровождаться интенсивным диалогом с Ираном по его программе создания баллистических ракет и региональной политике, что необходимо для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", - добавил французский лидер.

Трамп должен в ближайшее время принять решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе . Прежде он заявлял, что Белый дом будет работать с Конгрессом над "серьезными недостатками", содержащимися, по его мнению, в этом заключенном 14 июля 2015 года международном соглашении с Ираном.

"Оба лидера договорились провести встречу во время Всемирного экономического форума в Давосе, если позволят их графики" участия в этом мероприятии, которое пройдет с 23 по 26 января, отметила пресс-служба Белого дома.