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Лондон намерен до конца марта согласовать с ЕС условия переходного периода после Brexit

Международная панорама
12 января, 0:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, января. /ТАСС

В частности, стороны обсудили вызовы, с которыми может столкнуться финансовый сектор

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ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Великобритания будет стремиться до конца марта нынешнего года согласовать с Брюсселем параметры и условия двухлетнего переходного периода, который наступит после выхода страны из ЕС в марте 2019-го. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, подводя итоги прошедшей в четверг на Даунинг-стрит встречи главы правительства с управляющими ведущих мировых банков.

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В направленном ТАСС коммюнике представитель Мэй сообщил, что стороны "обсудили те возможности и вызовы, которые Brexit создает для финансовового сектора". "Премьер-министр сделала краткий обзор британской позиции и предоставила последнюю информацию о переговорах по Brexit, включая поставленную перед Соединенным Королевством задачу согласовать имплементационный период к концу марта", - сказано в коммюнике.

В документе отмечается, что банкиры изложили свое видение того, как достичь максимальных выгод от переходного периода, который наступит после формального выхода Соединенного Королевства из ЕС в марте 2019 года. Финансисты также попросили главу правительства внести как можно большую определенность в будущие нормативные отношения между Лондоном и Брюсселем. Принимавший участие во встрече министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, как утверждается в коммюнике, сказал управляющим финансовых институтов, что в центре этих отношений должны прежде всего находиться интересы потребителей и налогоплательщиков.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице спустя почти год после референдума по данному вопросу в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия Brexit, вопросы защиты прав граждан и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли.

Консультации Великобритании и ЕС должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит двухлетний переходный период. Как ранее заявлял Хаммонд, тогда Великобритания, не являясь членом единого рынка и Таможенного союза ЕС, постарается обеспечить создание делового климата, при котором британские компании смогут продолжать торговать со своими коммерческими партнерами из ЕС на прежних условиях.

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