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Бывший премьер Румынии получил сербское гражданство

Международная панорама
12 января, 2:02 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 12, января. /ТАСС

Виктор Понта заявил, что произошедшее делает ему честь

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БУХАРЕСТ, 12 января. /ТАСС/. Виктор Понта, возглавлявший правительство Румынии с 2010 по 2015 год, получил сербское гражданство.

"Я с 2016 года являюсь почетным советником президента [Сербии Александара] Вучича, поддерживаю партнерство между Сербией и Румынией и интеграцию Сербии в Евросоюз, - заявил Понта в четверг агентству Agerpres. - Я получил, как и другие лица, это почетное гражданство, которое делает мне честь".

Понта оставил пост премьер-министра Румынии в ноябре 2015 года после массовых антиправительственных выступлений из-за пожара в бухарестском ночном клубе, унесшем жизни 64 человек. В настоящее время политик является членом Палаты депутатов (нижней палаты парламенты) и главой парламентской комиссии по европейским делам.

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Вучич, Александар
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