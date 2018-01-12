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В Госдепартаменте объяснили включение России в список опасных для поездок стран

Международная панорама
12 января, 1:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, января. /ТАСС

По мнению американских властей, такие рекомендации не отбивают у граждан США желание посещать те или иные государства

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Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Составление списков стран, посещение которых может представлять ту или иную опасность для американских граждан, продиктовано соображениями безопасности, решение они принимают сами. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявил заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

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В среду Госдепартамент представил новую систему предупреждения граждан о ситуации в других государствах мира для планирования путешествий. Страны разделены на четыре категории по возрастанию опасности для посещения. Поездки в Россию во внешнеполитическом ведомстве "рекомендуют пересмотреть" из-за того, что в ней, как утверждают американские власти, существуют "особо опасные районы".

"Единственная цель системы рейтингов - это помочь людям обеспечить свою безопасность во время посещения других стран. Если люди хотят съездить в Россию, то это их решение", - сказал дипломат.

При этом он выразил несогласие с мнением о том, что власти США хотят отговорить своих граждан от поездки в РФ. "Эти комментарии не служат никакой цели и в какой-то степени отбивают желание у американцев ехать в Россию", - резюмировал Голдстин.

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